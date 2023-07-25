Незаконную перепланировку оценили в полмиллиона

На этой неделе Совет законодателей при Федеральном собрании РФ должен дать ответ на предложения группы депутатов ЗакСа Петербурга по внесению законодательной инициативы, которая предполагает существенное увеличение штрафов за незаконную перепланировку. По замыслу депутатов, предложение направлено на то, чтобы пресечь нарезку коммунальных квартир и нежилых объектов под студии на продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разработчики инициативы полагают, что санкции должны быть соразмерны тому ущербу и последствиям, которые может нанести незаконная перепланировка как безопасности зданий и сооружений, так и имущественным правам собственников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Разработчики инициативы полагают, что санкции должны быть соразмерны тому ущербу и последствиям, которые может нанести незаконная перепланировка как безопасности зданий и сооружений, так и имущественным правам собственников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предложения подготовлены депутатами фракции «Единая Россия» в ЗакСе Санкт-Петербурга Наталией Астаховой, Павлом Крупником и Денисом Четырбоком. Как сообщили разработчики предложения, резолюция на предложение из Совета законодателей Госдумы РФ должна поступить до 1 августа 2023 года. Если резолюция будет положительной, вопрос о внесении законодательной инициативы в Госдуму будет вынесен на голосование Законодательного собрания Петербурга на первом заседании после летних каникул.

Сейчас взыскание для нарушителей составляет 2–2,5 тыс. рублей для граждан, 4–5 тыс. для должностных лиц, 40–50 тыс. для юридических лиц. Депутаты предлагают поднять штраф для граждан до уровня 50–100 тыс. рублей, для должностных лиц — 100–200 тыс. рублей, для юридических лиц — 200–500 тыс. рублей. Кроме того, предполагается, что будет увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за незаконную перепланировку: с двух месяцев до года.

Как пояснили разработчики инициативы, речь идет в первую очередь о многокомнатных коммунальных квартирах, которые внутренними перегородками «разрезаются» на маленькие сегменты. И эти получившиеся «квартиры» выставляются для продажи. То есть человеку продают долю в квартире под видом отдельного жилья. «Проблема касается большого количества людей. Обращения по данному вопросу к нам поступают регулярно. А самый большой вопрос, что покупатели таких квартир-"деленок" осознают, что столкнулись с проблемой, уже после покупки. Квартира оказывается в зоне внимания надзорных органов. То есть по факту покупатели оказываются обманутыми. Нарушаются санитарные нормы, градостроительные нормы, жилищные нормы, интересы и права жителей. Задача предложенных поправок — пресечь эту порочную практику»,— прокомментировал ситуацию журналисту «Ъ-СПб» Денис Четырбок.

Уже в конце июля из Совета законодателей Госдумы должна прийти резолюция — свои предложения по совершенствованию законодательства петербургские парламентарии отправили в конце июня. «Мы предложили увеличить штрафы за данное нарушение. Полагаем, что санкции должны быть соразмерны тому ущербу и последствиям, которые может нанести незаконная перепланировка как безопасности зданий и сооружений, так и имущественным правам собственников»,— прокомментировали инициативу в аппарате депутата ЗакСа Павла Крупника.

По словам авторов инициативы, самый большой риск на пути исполнения данной инициативы — доступ в жилище с целью зафиксировать факт незаконной перепланировки. Неприкосновенность жилища охраняется Конституцией РФ, чем и пользуются в данном случае правонарушители. «Поэтому у надзорных органов должны быть достаточно серьезные инструменты пресечения подобных правонарушений»,— резюмировал господин Четырбок.

Получив ответ от Совета законодателей, петербургские парламентарии планируют собраться на рабочее совещание и вернуться к предметному обсуждению вопроса на одном из первых заседаний ЗакСа в предстоящей осенней сессии. «Сценариев развития событий несколько. Один из вариантов — поправки будут одобрены только для городов федерального значения. Но это тоже результат. И он важен на пути решения проблемы»,— подчеркнули в аппарате депутата Павла Крупника.

По словам председателя московской коллегии адвокатов «Власова и партнеры», советника Федеральной палаты адвокатов РФ Ольги Власовой, данная проблема очень актуальна. Причем она касается не только жилых помещений. Большую популярность приобрела продажа под видом апартаментов-студий долей в нежилых помещениях. В них также делаются перепланировки — как правило, незаконные — и создаются небольшие отдельные комнатки с санузлом. Часто такие «апартаменты» создаются собственниками в подвальных пространствах и цокольных этажах жилых домов. «Ко мне обращалась группа собственников: люди приобрели доли в помещении переоборудованного бывшего общежития. У них возник ряд проблем с содержанием и обслуживанием дома. При этом новые собственники не понимали, что их дом на самом деле не является жилым, а им принадлежат не конкретные помещения (квартиры) в этом доме, а только абстрактные доли»,— рассказала госпожа Власова.

Светлана Петрова