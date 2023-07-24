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Регионы Черноземья получат 15 грантов на благоустройство малых городов

Регионы Черноземья по итогам VIII всероссийского конкурса лучших проектов формирования городской среды получат федеральные гранты на благоустройство 15 малых городов. Результаты конкурса озвучил Минстрой РФ.

  • В Белгородской области победителями конкурса стали три города: Губкин, Алексеевка и Строитель. В первом проектом предусмотрено благоустройство природной части городского пляжа, во втором — площади Победы и прилегающей территории, в третьем — благоустройство парка «Маршалково». Сумму грантов в правительстве региона не озвучили.
  • В Воронежской области отличились Нововоронеж и Богучар. В первом городе благоустроят Северный микрорайон, во втором — прибрежную зону. В облправительстве уточнили, что сумма грантов, которые получит регион, составляет 170 млн руб.
  • В Курской области экспертная комиссия выделила два города: Щигры и Курчатов. В первом появится новое общественное пространство перед городским Домом культуры и заводом АО «Геомаш». По словам губернатора Романа Старовойта, территорию планируется разделить на четыре тематические «станции, погружающие в историю градообразующего предприятия»: «Геология», «История», «Культура» и «Технологии». На площадке появятся зоны отдыха со скамейками, столами, «индивидуальными вращающимися креслами» и теневыми навесами. В Курчатове проектом благоустройства предусмотрено обновление общественного пространства между Дворцом культуры и спортивным комплексом «Энергетик». По словам главы региона, здесь появятся летний кинотеатр и сцена, а также — будет обновлена схема движения пешеходов и автомобилей. Сумму грантов господин Старовойт не назвал.
  • В Липецкой области победителями стали Грязи и Данков. В первом городе благоустроят улицу Правды, во втором — улицы Карла Маркса и Урицкого. По данным областного правительства, они получат гранты в размере 92,1 млн и 72,3 млн руб. соответственно.
  • В Орловской области отличились Ливны, Мценск и Новосиль. По данным губернатора Андрея Клычкова, сумма грантов составит 256 млн руб. Детали проектов не раскрываются.
  • В Тамбовской области победили все три направленных на конкурс проекта. Они предполагают благоустройство набережной реки Ворона в Уварово, Зеленой площади в Кирсанове и набережной реки Цна на улице Свободной в Моршанске. Сумму грантов местные власти не назвали.

Всего в конкурсе победили 145 проектов. Все они должны быть реализованы в 2024-2025 годах.

О результатах макрорегиона в предыдущем конкурсе — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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