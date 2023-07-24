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Ангарский маньяк вспомнил старое

СКР расследовал еще три совершенных им убийства

Осужденный на два пожизненных срока житель Иркутской области, так называемый ангарский маньяк Михаил Попков, снова предстанет перед судом. Региональный СКР завершил расследование трех новых эпизодов преступлений, совершенных Попковым в конце 90-х — начале «нулевых» годов. Следователи выяснили, что его жертвами стали молодые женщины, иркутянки от 25 лет до 31 года. На счету маньяка убийства 83 женщин, установленные судом. В СКР не исключают, что это не последние эпизоды, о которых стало известно. Более того, новые жертвы могут найтись за пределами Иркутской области — в регионах Дальнего Востока, полагают следователи.

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Следователи СУ СК России по Иркутской области завершают расследование очередного уголовного дела в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного также как «ангарский маньяк». Как сообщил 24 июля на пресс-конференции в Иркутске руководитель ведомства Анатолий Ситников, следователями доказана причастность осужденного к еще трем убийствам, совершенным в 1997-м, 1998-м и 2003 году на территории областного центра. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

«В поселке Жилкино было совершено убийство 27-летней женщины, на улице Полярной жертвой стала 25-летняя иркутянка, а на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска от рук маньяка погибла 31-летняя женщина. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения»,— приводят подробности в региональном СКР.

Следствием причастность Попкова к совершению перечисленных преступлений подтверждается «как показаниями самого обвиняемого», так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также «иными доказательствами, составляющими совокупность доказательств причастности».

В ведомстве рассказали, что в рамках расследования были допрошены 40 свидетелей и проведено несколько экспертиз, в том числе генетические судебно-медицинские, а также судебная психолого-психиатрическая экспертиза самого Попкова.

Руководитель СКР по Иркутской области не исключает, что в дальнейшем может быть доказана причастность Попкова к новым эпизодам убийств. «Наши сотрудники имеют все основания так полагать. Возможности для следственной работы с Попковым еще не исчерпаны. В настоящее время он осужден по 83 эпизодам совершенных убийств»,— заявил господин Ситников.

По его словам, «не исключено», что новые эпизоды могут быть расследованы за пределами Иркутской области, в регионах Дальнего Востока. Известно, что в конце «нулевых» Попков зарабатывал себе на жизнь перегоном и перепродажей иномарок из Владивостока. «Мы готовы оказать помощь коллегам из других регионов, в случае такой необходимости»,— добавляет Анатолий Ситников.

Первое пожизненное заключение Михаил Попков, работавший ранее милиционером в Ангарске, получил в январе 2015 года. Судом была установлена его причастность к убийству 22 женщин. Обезображенные тела жертв с признаками сексуального насилия обнаруживали в пригородных лесах Ангарска в 1994–2000 годах случайные люди. Жертвы были убиты топорами, молотками, отвертками, лопатами. Точно установить личность убийцы удалось после того, как в 2012 году в Иркутскую область был направлен новейший передвижной экспертный центр.

После первого пожизненного приговора Михаил Попков написал несколько явок с повинной, на основе которых в 2018 году суд признал его виновным в убийстве еще 56 человек и приговорил его ко второму пожизненному сроку. Новые уголовные дела, связанные с дополнительными эпизодами убийств возбуждаются с 2021 года.

Влад Никифоров, Иркутск

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