На Курской АЭС изготовили первую партию кобальта-60 для медицинского оборудования

С Курской атомной электростанции на Ленинградскую АЭС отправили первую партию изотопа кобальт-60, применяемого в различных отраслях медицины и промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом». На Ленинградской АЭС кобальт-60 с курской станции будут формировать в товарные партии и готовить к отгрузке заказчику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Планируется, что первая партия изотопа кобальта-60 с Курской АЭС будет использована для стерилизации «не менее» 15 тыс. кубометров «изделий медицинского назначения». Вес выработанной партии изотопа не раскрывается. Она производилась с 2018 года. Тогда в реакторную установку энергоблока № 4 были загружены 27 стержней дополнительных кобальтовых поглотителей, которые следующие пять лет подвергались облучению.

«Каждый дополнительный поглотитель — это 144 капсулы никелированного природного кобальта-59. В реакторе природный кобальт под воздействием нейтронов превращается в новый изотоп — кобальт-60»,— рассказали в «Росэнергоатоме»

С 2022 года поглотители загружаются также в реакторную установку энергоблока № 3, в концерне рассчитывают, что это позволит увеличить объемы производства кобальта-60 на Курской АЭС в два раза.

«Возможность наработки изотопов на реакторах показала, что атом служит людям не только своей энергетической составляющей. Закрытые источники гамма-излучения с кобальтом-60, используемые в облучательных установках, имеют высокую коммерческую ценность и устойчивый спрос. Все работы проводятся с обеспечением высокого уровня ядерной и радиационной безопасности»,— отметил директор Курской АЭС Александр Увакин

На курской АЭС сейчас, напомним, возводятся два энергоблока станции замещения. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока Курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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