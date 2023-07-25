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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 50 лет президенту, генеральному директору ПБК ЦСКА Андрею Ватутину

Андрей Ватутин

Андрей Ватутин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Ватутин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов:

— Уважаемый Андрей Владимирович! Поздравляю Вас с юбилеем! Вы человек, который благодаря труду, силе воли и неиссякаемой энергии сумел многого добиться в жизни! Посвятив жизнь российскому баскетболу, Вы всегда твердо и решительно шли к намеченному ориентиру, эффективно решали сложные и многоплановые задачи. Вот уже более двадцати лет Вы неразрывно связаны с ПБК ЦСКА, с которым трижды выигрывали престижнейшую Евролигу, четырежды — Суперлигу, дважды — Кубок России, 13 раз становились чемпионом страны и 10 раз — чемпионом Единой Лиги ВТБ. С каждым новым триумфом росло Ваше профессиональное мастерство, укреплялся авторитет в российской баскетбольной семье, прочнее становились позиции на международной арене. И сегодня Вы по праву являетесь одним из ведущих спортивных менеджеров России, признанным специалистом своего дела, способным в самых сложных условиях достигать высочайших турнирных целей. Уверен, под Вашим руководством наш любимый клуб одержит еще немало побед, а армейские болельщики продолжат охотно ходить на трибуны, трансляции матчей ЦСКА сохранят хорошие телерейтинги и спонсоры будут еще более и более охотно вкладывать средства в развитие команды. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, удачи, куда же без нее, успехов в реализации намеченных планов и всего самого-самого наилучшего! Крепко жму руку!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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