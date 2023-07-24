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Коммерсантъ FM
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Завершены расследования по трем новым эпизодам убийств, совершенных маньяком Попковым

СКР по Иркутской области завершил расследование и готовит для передачи в суд еще три эпизода убийств женщин, совершенных так называемым ангарским маньяком Михаилом Попковым. Как сообщил 24 июля на пресс-конференции в Иркутске руководитель ведомства Анатолий Ситников, убийства были совершены в конце девяностых—начале нулевых годов в Иркутске.

Михаил Попков

Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

«Наши сотрудники имеют основания полагать, что это могут быть не последние эпизоды. Возможности для следственной работы с Попковым еще не исчерпаны. В настоящее время он осужден по 83 эпизодам совершенных убийств»,— заявил Анатолий Ситников.

В пресс-службе ведомства также добавляют, что новыми установленными жертвами маньяка стали женщины от 25, 27 лет и 31 года. Две из них погибли от удушения, одна — от многочисленных ножевых ранений.

Как сообщалось ранее, в 2015 году экс-милиционер Михаил Попков был признан виновным в убийстве 22 женщин в период с 1992 по 2010 год и был приговорен к пожизненному сроку. В 2018 году суд признал его виновным в убийстве еще 56 человек, приговорив его ко второму пожизненному сроку. Новые уголовные дела, связанные с дополнительными эпизодами убийств, возбуждаются с 2021 года.

Влад Никифоров, Иркутск

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