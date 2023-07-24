Министр обороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что власти создадут саперный батальон, который разместится в городе Августов в Сувалкском коридоре: он располагается между Белоруссией и Калининградской областью России.

«В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя»,— написал господин Блащак в Twitter.

Издание Fakt передает, что, по словам министра, батальон будет создан к концу 2023 года. Он войдет в состав 15-ой механизированной Гижицкой бригады и будет специализироваться на подготовке обороны труднодоступных местностей и лесных массивов северо-восточной Польши.

В начале июля из-за переброски наемников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию Польша решила отправить на границу 1 тыс. военных и около 200 единиц техники. Польские власти отслеживают число бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

Лусине Баласян