Польские власти отслеживают число бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Власти Польши внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белорусии, заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. По его словам, несколько сотен наемников уже прибыли на территорию Белоруссии, Польша и дальше будет отслеживать их число.

«Группа "Вагнера" присутствует в Беларуси. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Белоруссии»,— сказал Станислав Жарин, его слова приводит Gospodarce.

По мнению Станислава Жарина, наемники в Белоруссии действуют согласно указаниям российских властей. «Русские будут продолжать эксплуатировать группу «Вагнера», как они это делают во всем мире. Вагнеровцы де-факто выполняют миссии Кремля и от имени Кремля»,—заявил он.

Бойцы «Вагнера» отошли в Белоруссию после мятежа 23-24 июня. 14 июля Минобороны Белоруссии сообщило о начале обучения белорусских военных бойцами ЧВК «Вагнер» в лагере под Осиповичами в Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что бойцов «Вагнера» могут разместить в военных городках, которые использовались в советское время.

Анастасия Ларина