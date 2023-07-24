Владимира Квачкова возвращают на пост

Московская полиция направила в Тверской суд столицы материалы административного дела бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова. Ветерану боевых действий, получившему широкую известность в связи с покушением в 2005 году на Анатолия Чубайса и отбывшему срок за подготовку вооруженного мятежа, на этот раз вменяется в вину дискредитация вооруженных сил РФ и государственных органов. Речь идет о размещенных господином Квачковым постах в соцсети. Впрочем, рассмотрение дела может пройти без участия господина Квачкова: в ближайшие дни он будет находиться в Новосибирске и Красноярске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что в отношении Владимира Квачкова в ОМВД по Тверскому району столицы возбудили административное дело по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации) стало известно 18 июля: по словам ветерана, в тот день он достал из почтового ящика повестку с вывозом на 17 июля в отдел полиции для разбирательства.

По совету своего адвоката Алексея Першина бывший офицер направил полицейским телеграмму с уведомлением о неявке по уважительным причинам: он сообщил, что извещение было получено с опозданием. 19 июля полицейские сами пришли на квартиру к господину Квачкову и вручили ему уведомление о явке в ОМВД Тверского района Москвы на следующий день.

В отделе полиции Владимиру Квачкову и его другому адвокату Владимиру Селюкову предъявили протокол о возбуждении административного дела. Из документа следовало, что оно было возбуждено по заявлению сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве, увидевших состав правонарушения в размещенных Владимиром Квачковым сообщениях (постах) в одной из социальных сетей.

Адвокат Селюков не стал пересказывать “Ъ” содержание постов, ставших поводом для преследования его подзащитного, но заявил, что ничего дискредитирующего вооруженные силы и госорганы в них не было. По словам защитника, речь шла о высказывании господином Квачковым собственного мнения о ходе СВО. «Владимир Васильевич, будучи полковником ГРУ, принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане, Чечне, за что имеет государственные награды. И поэтому может иметь собственное мнение по военным вопросам»,— сказал адвокат.

После ознакомления с делом старший инспектор отдела полиции предложила адвокату и Владимиру Квачкову подписать протокол. Ветеран отказался, господин Селюков подпись поставил. После этого сотрудница полиции объявила, что по ее настоянию заседание суда по административному делу должно состояться 25 июля.

Впрочем, господин Квачков вряд ли будет присутствовать на этом заседании: он заявил, что несколько дней назад купил билеты на самолет — ветеран намерен повидаться в Новосибирске и Красноярске с соратниками, друзьями и родными. Адвокат сделал замечание в протоколе о невозможности рассмотрения дела в суде в указанное время. Впрочем, полиция в суд дело все равно направила.

Как уже не раз сообщал “Ъ”, ветеран горячих точек, кавалер отечественных и иностранных орденов и медалей бывший полковник ГРУ Владимир Квачков стал известен широкой публике после его задержания по делу о покушении в марте 2005 года на Анатолия Чубайса, в то время главу РАО ЕЭС. Тогда бронированный автомобиль чиновника подорвался на мине и был обстрелян на Рублевском шоссе в Подмосковье. Впрочем, сам господин Чубайс не пострадал. Присяжные дважды оправдывали Владимира Квачкова и его предполагаемых сообщников — в 2008 и 2010 годах. Но когда последний оправдательный приговор был утвержден в Верховном суде России, Владимир Квачков был арестован уже по другому делу — о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд признал его виновным по ст. 30 и ст. 279 УК РФ, а также ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (покушение на организацию вооруженного мятежа и вовлечение лиц в террористическую деятельность) и приговорил к 13 годам заключения. Но Верховный суд РФ снизил ему срок до восьми лет. Во время отбывания наказания Приволжский окружной военный суд в августе 2017 года добавил к нему еще полтора года за распространение в интернете экстремистского видеоролика. На свободу господин Квачков вышел в феврале 2019 года, после того как вмененная ему в вину ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) была частично декриминализована.

Алексей Соковнин