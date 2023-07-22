«Зенит» обошелся без Малкома

Стартовые матчи в чемпионате России по футболу провели «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», которые входят в группу претендентов на золотые медали. Армейцы неожиданно потерпели поражение от «Урала» — 1:2. Железнодорожники также потеряли очки, сыграв вничью с «Рубином» — 2:2. Петербуржцы же даже без Малкома победили «Пари Нижний Новгород» — 2:0.

Бессменный чемпион России последних пяти сезонов и главный фаворит стартовавшего национального первенства «Зенит», как и год назад, встретился в первом туре с командой Сергея Юрана. Только тогда это были «Химки», а сейчас — «Нижний Новгород». Причем химчане под руководством Юрана отняли у петербургского клуба два очка.

И у нижегородцев появились шансы на положительный результат после того, как в составе «Зенита» произошли системные изменения. Ведь помимо ушедшего в «Гавр» Далера Кузяева и не планирующего выступать за петербуржцев Вендела в нем не оказалось Малкома. Лучший бомбардир прошлого чемпионата был заявлен на матч с «Нижним» в качестве запасного, но его участие в игре не предполагалось в связи с весьма вероятным трансфером в саудовский «Аль-Хиляль». Рисковать здоровьем бразильца зенитовцы не собирались, так что он мог оказать одноклубникам разве что моральную поддержку.

Позицию Малкома занял Зелимхан Бакаев, и уже на первой минуте Матео Кассьерра с его передачи головой угодил в перекладину. Гости владели заметным преимуществом, но, кроме удара колумбийца, ничего конкретного из этого в первом тайме не извлекли. Хозяева огрызались редко, хотя у Николая Калинского был неплохой момент, неожиданно родившийся из рядового выброса аута. Он попробовал забить красиво, внешней стороной стопы, но техника подвела.

В начале второго тайма вновь напомнил о себе Кассьерра, чей проход в лицевую линию не сумел завершить Клаудиньо. А потом обострил Бакаев, совершивший перехват у чужой штрафной площади и заставивший сфолить защитника Виктора Александрова. Судья Сергей Иванов предъявил нарушителю желтую карточку, однако, по мнению бригады VAR, это был фол последней надежды. Как следствие, желтая превратилась в прямую красную и удаление с поля. «Зенит» получил большинство и почти сразу реализовал его. Вильмар Барриос забросил мяч в штрафную, Бакаев принял его, а Кассьерра отправил в цель. В концовке он оформил дубль, продемонстрировав, что с игрой головой у него все в порядке, и чемпионы одержали победу 2:0.

ЦСКА, который в недавнем матче за Суперкубок показал, что не зря его считают одним из основных конкурентов «Зенита» в новом чемпионате, встретился на старте с тем же соперником, что и в прошлом году. Правда, тогда дело было в Москве, а сейчас армейцы пожаловали к «Уралу» в гости. Кстати, в прошлом сезоне они сыграли аж шесть раз, в том числе в финале «Пути РПЛ» Кубка России. Главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко создал немало проблем своему бывшему клубу, но все же красно-синие с ними успешно справлялись.

Между тем перед нынешним матчем обе команды столкнулись с кадровыми проблемами. У ЦСКА отсутствовали травмировавшийся в Суперкубке центральный защитник Игорь Дивеев, а также хавбеки Иван Обляков и Хорхе Карраскаль. Ну а у «Урала» наиболее ощутимой была потеря двух ведущих исполнителей в атаке — Эрика Бикфалви и Рая Влута.

Около 15 минут соперники раскачивались, а затем армейцы вскрыли правый фланг обороны хозяев, и Мойзес выкатил мяч под удар Федору Чалову. Нападающий пробил в касание, но в ближний угол, который перекрыл голкипер Илья Помазун. Этот эпизод встряхнул подопечных Гончаренко, они перевели игру на половину гостей и открыли счет с углового. Александр Юшин закрутил мяч практически в ворота, а новичок «Урала» Тимур Аюпов головой дослал его в сетку.

Правда, как бы хороша ни была подача, к голу привела коллективная ошибка защитников и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. А вскоре у москвичей выбыл из строя еще один центральный защитник — Виллиан Роша, которого пришлось менять на 17-летнего дебютанта Михаила Рядно. И этой ситуацией едва не воспользовался тот же Аюпов, которому опять ассистировал Юшин. Но и ЦСКА имел отличный момент, когда Антон Заболотный крайне неудачно подставил голову после навеса Виктора Мендеса на линию вратарской площади. Однако концовка первого тайма все равно осталась за «Уралом», и Юшин мог поставить армейцев в еще более сложное положение.

В дебюте второго тайма ЦСКА все же пропустил второй гол. Вышедший на замену португальский новобранец «Урала» Кики вынудил ошибиться в штрафной Максима Мухина, который в борьбе с ним подыграл себе рукой, и после видеопросмотра арбитр Алексей Амелин назначил пенальти. Даниел Мишкич уверенно разобрался с Акинфеевым, но гости достаточно быстро сократили разницу. На сей раз Кики отличился со знаком минус, когда в сутолоке у своих ворот скинул мяч на Заболотного, который реабилитировался за досадный промах в первом тайме. А в целом ЦСКА смотрелся гораздо хуже, чем в Суперкубке с «Зенитом», и ему не удалось избежать поражения — 1:2.

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Особое внимание было приковано и к старту «Локомотива», который стал лучшей командой премьер-лиги на весеннем отрезке прошлого чемпионата, что, впрочем, не позволило ему подняться выше восьмого места в итоговой таблице из-за ужасной первой части сезона. Зато после той ударной весны сейчас о железнодорожниках вновь заговорили как о претендентах не просто на медали, а на чемпионство. И в первом туре им достался загадочный «Рубин», некогда двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, вылетевший из высшего дивизиона и через год вернувшийся в элиту.

Похоже, железнодорожники действительно толком не знали, чего ожидать от казанцев, которые на третьей минуте организовали голевую атаку. Илья Рожков слева загрузил мяч в глубь штрафной, и приобретенный в межсезонье нападающий Мирлинд Даку легко выиграл верх у центрального защитника москвичей Лукаса Фасона. Хозяева «РЖД Арены» восстановили равенство в середине первого тайма, когда Сергей Пиняев на фланге оставил не у дел Александра Мартыновича и отдал пас Наиру Тикнизяну, который забил с помощью рикошета от Игора Вуячича. Потом Пиняев еще навел на ворота Максима Глушенкова, но тот запорол стопроцентный момент. Однако и Джоэль Фамейе мог вывести гостей вперед, когда убежал «один в ноль», но «Локомотив» выручил вратарь Илья Лантратов.

После перерыва железнодорожники усилили давление, однако «Рубин» устоял и, более того, сам добился успеха. Фамейе легко убрал на замахе Фасона и нанес неотразимый удар с ближней дистанции. Нужно отметить и передачу Даку, который набрал второй результативный балл. А затем казанцы надежно действовали по счету, но до 87-й минуты, когда у «Локомотива» в очередной раз в роли джокера выступил Вильсон Изидор. Причем гол француза подготовил бывший футболист «Рубина» Илья Самошников, который также вышел со скамейки. В итоге получилась боевая ничья 2:2.

Александр Ильин