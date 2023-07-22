ФСБ задержала в Москве девять сторонников экстремистской организации «Таблиги джамаат»

Управление ФСБ по Москве и области заявило о пресечении деятельности экстремистской организации «Таблиги джамаат» (запрещена в России). В Москве были задержаны девять сторонников организации. Возбуждено дело по ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

По данным спецслужбы, задержанные «с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов». Во время обысков в местах их проживания якобы нашли религиозную литературу экстремистского содержания, «а также иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания».