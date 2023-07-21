В Москве умер 63-летний создатель сервиса доставки «Служба 77» Игорь Кудряков

В квартире в центре Москвы найдено тело 63-летнего создателя сервиса доставки «Служба 77» Игоря Кудрякова. По предварительной информации, он умер из-за онкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Накануне в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы найден мертвым Игорь Кудряков. По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание»,— сказал собеседник агентства. Он отметил, что на теле господина Кудрякова не обнаружено следов насилия.

Игорь Кудряков родился 4 апреля 1960 года. В начале 2000-х он возглавил совет директоров созданной им компании «Служба 77». Она занималась доставкой продуктов и других товаров. Позднее компанию выкупила VIP Group. Господин Кудряков заработал на сделке около $15 млн.

В 2006 году бизнесмен занял должность первого заместителя начальника Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». Позднее он на некоторое время возглавил «Заполярный торговый альянс», расположенный в Норильске.

Эрдни Кагалтынов