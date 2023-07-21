В Тамбовской области запретили купание в Цне из-за обнаруженного у мигранта из Индии холероподобного возбудителя

В Тамбовской области запретили купание и ловлю рыбы в реке Цна и использование воды из нее в хозяйственных целях. Это произошло после того, как у трудового мигранта из Индии в Рассказово был обнаружен холероподобный возбудитель.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, на стационарном лечении находятся уже два гражданина Индии: один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений. Состояние пациентов удовлетворительное.

За прошедшие сутки специалисты обследовали около 400 человек контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики. Также власти усилили дезинфекцию сточных вод очистных сооружений и контроль за безопасностью системы водоснабжения. «Всего отобрано 23 пробы воды, отклонений от гигиенических нормативов не выявлено», — отметили в Роспотребнадзоре.

Сергей Толмачев

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