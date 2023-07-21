Набиуллина выступила за стимулирование компаний для привлечения средств на рынок капитала

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила за то, чтобы государство вводило «разные меры стимулирования» для компаний, чтобы они активнее размещали свои акции на фондовом рынке.

«Что касается выведения акций на биржу и по сути создания free-float — в принципе любые меры, которые будут поддерживать эту тенденцию, мы приветствуем»,— заявила госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Free-float — доля акций, находящихся в свободном обращении; часть акций компании, доступная частным инвесторам, не связанным с самим эмитентом, выпускающим эти акции и не участвующим в стратегическом контроле за предприятием.

По словам Эльвиры Набиуллиной, потенциал привлечения средств частного бизнеса на рынок капитала РФ «недоиспользован». Она полагает, что государств может предпринять определенные шаги в этом направлении.

В июне госпожа Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявляла, что желание государства управлять экономикой может подавить частные инициативы во время экономического кризиса. По ее мнению, структурная перестройка экономики не должна развиваться только за счет бюджета. Излишняя активность государства приведет к тому, что бизнесу будет легче обратиться за льготами, а не предлагать частные инициативы для развития экономики.

Александр Кислов