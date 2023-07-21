В книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге примут участие свыше 100 издательств

Более 100 издательств представят свои книги на первом книжном фестивале «Красная строка» в Историческом сквере Екатеринбурга с 25 по 27 августа, сообщила пресс-служба фестиваля. «Книжный фестиваль такого уровня в Екатеринбурге пройдет впервые. Ярмарка, которую мы готовим, не просто большая. Она гигантская. Если мыслить метрами, то это 375 погонных метров бесконечного книжного изобилия»,— отметил программный директор фестиваля Михаил Фаустов.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
На ярмарке будут представлены книги разных жанров: художественная, научная, учебная, религиозная литература, книги по искусству и дизайну, фэнтези. Особое место на книжной ярмарке займет детская литература.
В рамках фестиваля пройдут десятки мастер-классов, лекций и встреч с авторами, будут организованы театральная и концертная программа.
Одним из хедлайнеров фестиваля станет прозаик, историк и сценарист Леонид Юзефович, автор книг «Филэллин», «Зимняя дорога», «Самодержец пустыни» и других. По его сценариям сняты фильмы «Сыщик петербургской полиции», «Гибель империи», «Казароза», «Серебряный самурай», «Контрибуция».
Гостями «Красной строки» станут Евгения Некрасова, Андрей Рубанов, Марина Москвина и Александр Снегирев, которые расскажут о своем творчестве.
Организаторами «Красной строки» стали команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Мероприятие является частью федерального проекта «Читающая Россия» и приурочено 300-летию Екатеринбурга.