В книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге примут участие свыше 100 издательств

Более 100 издательств представят свои книги на первом книжном фестивале «Красная строка» в Историческом сквере Екатеринбурга с 25 по 27 августа, сообщила пресс-служба фестиваля. «Книжный фестиваль такого уровня в Екатеринбурге пройдет впервые. Ярмарка, которую мы готовим, не просто большая. Она гигантская. Если мыслить метрами, то это 375 погонных метров бесконечного книжного изобилия»,— отметил программный директор фестиваля Михаил Фаустов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На ярмарке будут представлены книги разных жанров: художественная, научная, учебная, религиозная литература, книги по искусству и дизайну, фэнтези. Особое место на книжной ярмарке займет детская литература.

В рамках фестиваля пройдут десятки мастер-классов, лекций и встреч с авторами, будут организованы театральная и концертная программа.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет прозаик, историк и сценарист Леонид Юзефович, автор книг «Филэллин», «Зимняя дорога», «Самодержец пустыни» и других. По его сценариям сняты фильмы «Сыщик петербургской полиции», «Гибель империи», «Казароза», «Серебряный самурай», «Контрибуция».

Гостями «Красной строки» станут Евгения Некрасова, Андрей Рубанов, Марина Москвина и Александр Снегирев, которые расскажут о своем творчестве.

Организаторами «Красной строки» стали команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Мероприятие является частью федерального проекта «Читающая Россия» и приурочено 300-летию Екатеринбурга.

Елизавета Хохлова