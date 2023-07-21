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обновлено 07:32

Кандидат на пост главы Хакасии прооперирован из-за начавшегося перитонита

Кандидату на пост главы Республики Хакасия, депутату Госдумы РФ Сергею Соколу сделали срочную операцию по удалению аппендицита. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция»,- рассказал господин Сокол. Он поблагодарил за спасение врачей ГБУЗ «Абаканская межрайонная клиническая больница».

Запланированные на 21 и 22 июля встречи кандидата с жителями Ширинского и Орджоникидзевского районов отменены.

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Валерий Лавский

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