Семь из 10 сибирских регионов улучшили показатели жилищного строительства в первом полугодии

В январе-июне 2023 года в Сибирском федеральном округе (СФО) ввели в эксплуатацию 4,93 млн кв. м жилья. Это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Новосибирскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост зарегистрирован в семи регионах округа из 10. Самый значительный - в Томской (плюс 51,5%) и Новосибирской областях (плюс 48,3%). В Республике Тыва результат первого полугодия 2022 года превышен на 40,7%, в Республике Хакасия - на 19,9%. Также нарастили объемы жилищного строительства в Иркутской области (на 15,8%), в Республике Алтай (на 3,2%) и в Кемеровской области (на 0,9%).

В «минусовой» зоне оказались Красноярский (спад на 4,2%) и Алтайский края (на 4,6%), а также Омская область (на 5,3%).

В абсолютных показателях наилучший результат получен в Новосибирской области, где ввели в строй 1,64 млн кв. м жилья. Это почти ровно треть от всего объема в СФО. В тройке лидеров среди сибирских регионов также Иркутская область (761,5 тыс. кв. м) и Красноярский край (681,5 тыс. кв. м).

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Валерий Лавский