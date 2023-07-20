В Красноярске шесть лет колонии получил замдиректора центра спортивных сооружений по делу о взятке

В Центральном райсуде Красноярска завершилось рассмотрение уголовного дела заместителя директора краевого госучреждения «Региональный центр спортивных сооружений», который обвинялся в коррупции. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) ему назначили шесть лет заключения в колонии строгого режима и штраф в размере 4,8 млн руб., рассказала официальный представитель прокуратуры края Олеся Климова. Вину подсудимый признал полностью.

В пресс-службе краевого суда ранее сообщали, что, по версии следствия, заместитель директора центра по эксплуатации и строительству Павел Червинский в период с мая 2018 года по май 2029 года получил от гендиректора ТД «Диал» взятку на общую сумму около 3,2 млн руб. за подписание документации по капитальному ремонту многофункционального комплекса «Арена. Север».

Как сообщили в прокуратуре, первые два транша — 850 тыс. руб. и 150 тыс. руб. — подрядчик оставил в перчаточном ящике автомобиля чиновника. Остальные суммы он получал лично в своей квартире, в кафе, через банковские счета, реквизиты которых передавал подрядчику. Всего за год, подсчитало следствие, чиновнику было передано 3,2 млн руб. Оставшуюся часть взятки 1,6 млн руб. обвиняемый получить не успел, поскольку бизнесмен обратился с заявлением в УФСБ.

Павла Червинского задержали. На время следствия и судебного процесса его отстранили от занимаемой должности.

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Илья Николаев