Только 13% жителей Новосибирска отправились за границу во время отпуска

В 2023 году во время летнего отпуска только 13% жителей Новосибирска выбрали другие страны, в том числе 8% ближнего и 5% дальнего зарубежья. Наиболее популярными странами для отпусков стали — Киргизия, Турция, Узбекистан, Армения и Таиланд, подсчитали аналитики «Яндекс Путешествия». Для этого специалисты изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что 87% пользователей сервиса остались в России. Из российских направлений наиболее популярными для летнего отпуска в этом году стали — Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Минеральные Воды, Горно-Алтайск и др.

Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составила 21,3 тыс. руб., перелет в страны ближнего зарубежья обошелся в 23,9 тыс. руб., в страны дальнего зарубежья — 44,7 тыс. руб.

Средний срок путешествия жителей Новосибирска по всем направлениям составил около 10 дней.

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Лолита Белова