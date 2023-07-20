В Якутии горит 390 га леса около села

Лес горит в 3 км от села Соболох Момского района Якутии на площади 390 га. На место вылетели пожарные, сообщило региональное управление МЧС.

Очаги пожара в местности Сайылыыр тушат лесопожарные формирования и местное население. На месте расширяется минерализованная полоса, будет проведен встречный пал. Накануне, 19 июля, «по кромке со стороны населенного пункта» вертолет Ми-8 сбросил 39 тонн воды.

Кроме того, сотрудники МЧС тушат пожар в Верхнеколымском районе, задействован Ми-8 с водосливным устройством. На очаги пожара у населенного пункта Усун-Кюель сброшено 87 тонн воды.

Всего в Якутии действуют 65 природных пожаров на площади 500 тыс. га с момента обнаружения. Их тушат 644 человека, задействовано 6 единиц техники и авиация.

Леонид Уварчев