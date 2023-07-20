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обновлено 08:18

В Кузбассе вновь увеличили лимит для охоты на бурых медведей

В Кемеровской области вновь заметно вырос лимит на добычу бурых медведей. Это следует из постановления главы региона, изданного 18 июля.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно документу, с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024-го разрешается отстрелить 679 медведей. В том числе, 30 - охотникам из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС, к ним в регионе относятся шорцы и телеуты).

Это значительно больше лимита, установленного для аналогичного предыдущего периода, который завершается 1 августа 2023 года. За год можно было добыть 592 медведя, а квота для КМНС составляла 15 особей.

По сравнению же с периодом с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020-го лимит в Кузбассе вырос почти вдвое. Тогда он составлял 346 животных.

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Валерий Лавский

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