Почти 7 тысяч га территории федерального заказника горит в Хабаровском крае

В Хабаровском крае действует природный пожар в Ольджиканском заказнике, принимаемые меры к тушению недостаточны, сообщили «Ъ» в четверг, 20 мая, в дирекции «Заповедники Приамурья». На момент обнаружения силами Авиалесоохраны возгорания покрытая огнем площадь не превышала 83 га, но на данный момент она составляет около 6,9 тыс. га, в том числе 2,3 тыс. га лесфонда.

По информации замдиректора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ольги Скрипченко, пожар перешел на территорию заказника из Эворонского лесничества, из труднодоступной местности. Территория там лишена дорог, тушение возможно с воздуха. Но Дальневосточная авиабаза выделила пять человек авиадесанта и бульдозер. 12 июля федеральное учреждение обратилось в минлесхоз Хабаровского края с просьбой усилить меры и не допустить распространения пламени на территории Ольджинского заказника. Региональное министерство пообещало локализовать и ликвидировать пожар еще к 14 июля. Вчера федеральное ведомство обратилось к чиновникам повторно, но ответа не получило. Охват огнем особо охраняемой территории продолжает расти.

По данным краевого минлесхоза, за минувшие сутки площадь природных пожаров в регионе выросла на 29 тыс. га. Причиной названы сухие грозы. Всего в регионе действует 71 пожар на общей площади почти 181,7 тыс. га. С 30 июня в Хабаровском крае действует режим ЧС в лесах.

Эрнест Филипповский, Хабаровск