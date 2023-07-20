В Красноярске обновили перечень пунктов для выдачи противогазов в военное время

Мэрия Красноярска утвердила положение о пунктах выдачи неработающим горожанам средств индивидуальной защиты органов дыхания в военное время. Документ, датированный 19 июля, опубликован на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Обеспечение неработающего населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания осуществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Красноярска от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в военное время»,- говорится в документе.

Постановление содержит перечень из 133 учреждений, большинство из которых - средние школы. Пункты выдачи рекомендовано открыть в них до 1 октября 2023 года.

Постановление мэрии пришло на смену предыдущему аналогичному документу, принятому еще в 2015 году.

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Валерий Лавский