«Кто хранит "Троицу", тот и владеет землей русской»

Вечером 19 июля икона «Троица» кисти Андрея Рублева, хранившаяся до этого лета в Третьяковской галерее, покинула храм Христа Спасителя. Ее перевезли во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, где она, по предварительным оценкам, будет в продолжение года находиться на попечении специалистов. После чего икона должна отправиться в Троице-Сергиеву лавру — это предполагает договор, подписанный 12 июля министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Кириллом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как следует помолившись, РПЦ отдала икону на реставрацию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Как следует помолившись, РПЦ отдала икону на реставрацию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Икона «Троица» была привезена из Государственной Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя 3 июня. За прошедшие 47 дней ей поклонились в храме (согласно официальным оценкам, которые приводит «Интерфакс») «более 200 тыс. человек» (то есть около 4,2 тыс. человек в день). Для сравнения: пояс Богоматери, который привезли с Афона в Россию осенью 2011 года, привлек в тот же храм число паломников, большее на два порядка — по словам мэра Москвы Сергея Собянина, около 1 млн человек за период с 19 по 28 октября, что дает ежедневную посещаемость на уровне 100 тыс. человек.

Одной из главных причин для передачи «Троицы» во временное пользование церкви Московская патриархия называла «многочисленные обращения православных верующих» (хотя публике эти обращения так и не были продемонстрированы). Те, кто не согласен с передачей иконы из Третьяковской галереи, правомерно указывают на то, что от верующих она все это время не была скрыта. Более того, даже в безбожное время на вполне явную демонстрацию частного благочестия в соответствующем зале Третьяковки смотрели как минимум сквозь пальцы — совсем недавно это в очередной раз подтвердил, в частности, в интервью “Ъ” известнейший специалист по древнерусской живописи Лев Лифшиц («С начала 60-х годов, когда я еще сам работал в Третьяковской галерее, я ежедневно мог наблюдать, что происходило в тех залах, где находилась и "Троица", и Владимирская Богоматерь: приходили верующие люди, крестились, вставали на колени, никто из смотрителей, хранителей никогда их не одергивал, не мешал»). В постсоветское время рассадником воинствующего атеизма Третьяковская галерея уж тем более не была, и «Троицу» в регулярном режиме выставляли в том числе и во время богослужений в музейном храме Николы в Толмачах, включенном в комплекс Третьяковки в Лаврушинском переулке.

Кроме того, молитвенная аудитория иконы во время теперешнего чрезвычайного экспонирования в храме Христа Спасителя вряд ли превышает штатную посещаемость Третьяковской галереи. В 2022 году она, по официальным данным музея, составила 1,9 млн человек (и это, заметим, прошлый год, когда с зарубежными турпотоками уже произошло известно что) — то есть в среднем 5,2 тыс. человек в день и около 244 тыс. человек в пересчете на те же 47 дней.

Источник в Третьяковской галерее сообщил “Ъ”, что во время пребывания «Троицы» в храме Христа Спасителя реставраторы не имели возможности открыть витрину и оперативно оценить состояние памятника.

Эти попытки предпринимались вовсе не из досужего любопытства. Еще до перемещения иконы в храм авторитетные представители научного и реставрационного сообщества признали сохранность иконы аварийной (после путешествия в Лавру летом прошлого года доски, составляющие икону, начали расходиться, трещины увеличиваются, а авторский красочный слой по местам осыпается).

Недопущение реставраторов к иконе подтвердил (и, надо признать, в вопиющих выражениях) Александр Щипков, первый заместитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, своим постом в Telegram от 12 июля: «Главную икону нашей Церкви отдавать назад пятой колонне категорически нельзя. Потому что — кто хранит Троицу, тот и владеет землей русской. Пару недель назад некие "реставраторы" попытались войти в Храм к иконе как ее владельцы. Сим представителям компрадорской элиты твердо указали на дверь. Близко не подпустили. Те пошумели и ретировались». Коллега Александра Щипкова, еще один зампред того же синодального отдела Вахтанг Кипшидзе, комментируя ситуацию по просьбе “Ъ”, высказался менее непримиримо: «Верующие люди относятся к вопросу сохранности этой ценности с не меньшей внимательностью, чем музейные работники. Верю, что сотрудничество церкви и музейного сообщества в этой сфере повышает уровень взаимного доверия, приводит к тому, что конфликтность окончательно уходит в прошлое, которое, увы, связано с преследованиями верующих и беззаконными изъятиями религиозных святынь».

В любом случае приходится уточнить, что «владелец земли русской» не изменился. «Троица» как принадлежала государству, так и будет принадлежать. За Государственной Третьяковской галереей, согласно официальному договору, остается «оперативное управление» памятником.

Другой вопрос, что договор может соблюдаться по-разному, иллюстрацией чему служат хотя бы недавние события: «Троицу» отпустили из музея в храм Христа Спасителя по договору временного экспонирования, но потом появился новый договор о передаче иконы в «безвозмездное пользование» Троице-Сергиевой лавре; да еще в этом ряду официальных бумаг возникло дополнительное соглашение, в соответствии с которым «Троица», уже вроде как переданная Лавре, на год отправляется в Центр имени Грабаря.

Теперь, как бы то ни было, слово за реставраторами — необходима оценка состояния рублевской живописи и длительное наблюдение за тем, как оно будет меняться. Но здесь бесконечно многое зависит от того, в каких условиях памятник окажется на новом месте. И от того, кого именно к нему допустят.

Павел Коробов, Сергей Ходнев