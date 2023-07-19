Время собирать деньги

Избирательные комиссии почти всех сибирских регионов, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, опубликовали первые данные о поступлениях на счета кандидатов. В общей сложности в шести субъектах федерации к настоящему времени насчитывается 38 претендентов. Пока лидерами по объему поступивших средств являются избирательные фонды кандидата на пост главы Республики Хакасия от «Единой России» Сергея Сокола (35 млн руб.) и его новосибирского коллеги Андрея Травникова (34,15 млн руб.).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На данный момент лидером в Сибири по объему поступивших средств является избирательный фонд кандидата на пост главы Республики Хакасия от «Единой России» Сергея Сокола

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ На данный момент лидером в Сибири по объему поступивших средств является избирательный фонд кандидата на пост главы Республики Хакасия от «Единой России» Сергея Сокола

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Избирательные комиссии регионов приступили к публикации финансовых отчетов кандидатов о поступлениях и расходовании средств их избирательных фондов. Лидером по объему поступлений в Сибири является избирательный фонд депутата Госдумы РФ Сергея Сокола, который баллотируется от «Единой России» на пост главы Республики Хакасия, — 35 млн руб. на 11 июля. Это в 23,3 раза больше, чем у четырех других кандидатов в регионе вместе взятых.

Для сравнения: объем фонда действующего главы региона Валентина Коновалова составлял к 11 июля 972,6 тыс. руб. Согласно первому финансовому отчету господина Коновалова, который датируется 21 июня, «первоначальным капиталом», поступившим в его фонд, стали 50 тыс. руб. пожертвований от частного лица и 3 тыс. руб. от КПРФ.

В сентябре 2023 года пройдут выборы глав шести сибирских регионов. Пока в числе претендентов остаются в общей сложности 38 человек, из которых только двое обладают статусом зарегистрированного кандидата, — это Валентин Коновалов (КПРФ) и его соперник от ЛДПР, депутат республиканского верховного совета Михаил Молчанов. В настоящее время идет процесс подачи кандидатами документов на регистрацию (включая подписи депутатов и глав муниципалитетов для прохождения фильтра), который, как показывает российская практика, заметно сокращает число претендентов. В ряде регионов он завершится 26 июля, в других — 29-го.

Немногим меньшими, чем у Сергея Сокола, оказались поступления у новосибирского губернатора-единоросса Андрея Травникова. К 14 июля его избирательный фонд собрал 34,15 млн руб. Отрыв кандидата от ЕР в сфере финансов от его соперников по кампании также безоговорочный, но не столь внушительный, как в Хакасии. Рубеж в 1 млн руб. поступлений в Новосибирской области перешагнули еще два кандидата. Фонд Владислава Плотникова, которого выдвинула партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), собрал 6,16 млн руб., фонд кандидата от КПРФ, депутата законодательного собрания Романа Яковлева получил 1,67 млн руб. Причем случай с господином Плотниковым — единственный для всех шести сибирских регионов, когда указаны лица, спонсирующие избирательную кампанию. По 3 млн руб. перечислили ООО «Эдем» и ООО «МС». Как сообщал „Ъ-Сибирь“, Владислав Плотников является гендиректором торгово-развлекательного комплекса «Эдем» в Советском районе Новосибирска.

В Алтайском крае избирательный фонд губернатора-единоросса Виктора Томенко, идущего на второй срок, к 5 июля собрал 17,13 млн руб. Это намного больше, чем у кандидата от КПРФ, депутата Госдумы РФ Марии Прусаковой (725 тыс. руб.) и представителя «Коммунистов России», депутата краевого законодательного собрания Сергея Малинковича (106 тыс. руб.).

В Омской области к 11 июля финансовая дифференциация кандидатских фондов оказалась заметно ниже. Врио губернатора, единоросс Виталий Хоценко к этому дню собрал только 790 тыс. руб. Омская область — единственный сибирский регион, где самовыдвиженцы пока остаются в избирательной кампании. На этом этапе их кандидатские фонды выглядят скромно. Заместитель гендиректора охранного предприятия «Аллюр» Юрий Александров собрал 100 тыс. руб. Безработный Вадим Черкин уже снял свою кандидатуру, и рост его избирательного фонда остановился на отметке в 15 тыс. руб.

Красноярский край оказался единственным регионом, где избирательный фонд кандидата от ЕР не идет на первом месте по количеству собранных средств. Напомним, единороссы выдвинули врио губернатора Михаила Котюкова, назначенного на эту должность в апреле 2023 года. К 17 июля его фонд получил 4 млн руб. На 1 млн больше оказалось у кандидата от «Новых людей» Дениса Терехова, работающего гендиректором ООО «Агентство „Социальные сети“». Немного отстали от лидеров вице-спикер законодательного собрания края Андрей Новак (КПРФ) и депутат регионального парламента Максим Маркерт (СРЗП). У первого из них избирательный фонд получил уже 2,5 млн руб., у второго — 1 млн руб.

Пока нет данных только по Кемеровской области, где за губернаторское кресло будут бороться четыре человека, включая нынешнего губернатора-единоросса Сергея Цивилева. В избирательной комиссии Кемеровской области „Ъ-Сибирь“ сообщили о том, что финансовые отчеты кандидатов в губернаторы будут опубликованы позже, после их регистрации.

Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово