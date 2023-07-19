Бывший игрок «Молота» задержан в Москве

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали бывшего хоккеиста пермского клуба «Молот» Владислава Григорьева. Ему вменяется в вину уклонение от военной службы.

Молодой человек был остановлен в районе Москва-Сити и препровожден в отделение, где выяснилось, что он попал в осенний призыв и получил повестку. В военкомат спортсмен решил не приходить и покинул Пермь. Дело за уклонение от службы в армии в отношении него возбудили в апреле 2023 года. 11 июля Владислава Григорьева объявили в федеральный розыск.

Хоккеист провел в «Молоте» три сезона (2015 - 2018) и несколько лет назад завершил спортивную карьеру. В соцсетях в июне 2023 года он заявлял, что якобы уехал из России.