Оса родила мышь

Piaggio Group и самая знаменитая студия мультфильмов вступили в «коллаб» и создали мотороллер Vespa Disney Mickey Mouse Edition, который будет выпущен ограниченным тиражом к столетию кинокомпании, которое отмечается 16 октября нынешнего года. Совместный релиз подчеркивает, что обе марки много объединяет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Диснеевская» Vespa должна поступить в продажу уже в августе по цене 4699 евро за пятидесятикубовую версию. Самая мощная обойдется в 6049 евро Следующая фотография 1 / 4 «Диснеевская» Vespa должна поступить в продажу уже в августе по цене 4699 евро за пятидесятикубовую версию. Самая мощная обойдется в 6049 евро

Например, дух веселого эскапизма, свойственный и знаменитым мультикам, и не менее знаменитому мотороллеру. Обращает внимание то, с какой деликатностью обе компании отнеслись к реализации проекта. Они не стали рисовать огромного мышонка на кожухе для двигателя, как рисовали его американские летчики на фюзеляжах своих самолетов во время Второй мировой. Немцы, кстати, рисовали тоже — Focke-Wulf 190 аса Адольфа Галланда был украшен изображением Микки с пистолетом и ножом в каждой из лап, а также с сигарой во рту. Сходство дизайнеры попытались подчеркнуть прежде всего цветом: желтое переднее крыло — как ботинки Микки, а стойки и обтекатели зеркал — как его уши... Впрочем, изображение мышонка на мотороллере все же есть — хотя если вглядываться, то это скорее орнамент, сотканный их десятков, если не сотен изображений Микки. Плюс на седле и передней облицовке красуется как бы его автограф. Спецверсия будет выпущена ограниченным тиражом и базируется на платформе Vespa Primavera с двигателем объемом 50, 125 или 150 куб. см.

Александр Папешин