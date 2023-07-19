Перевозки грузов между Сахалином и материком ограничат в августе и сентябре

Объем перевозок железнодорожных вагонов и транспорта на паромной переправе Ванино—Холмск будет сокращен в августе—сентябре. Причиной станет уход на плановый ремонт грузопассажирского парома «Сахалин-8», сообщил «Дальтранссервис».

По данным компании, во второй декаде августа «Сахалин-8» «снимается с линии и уходит в плановый ремонт ориентировочно до первой декады октября 2023 года». На линии Ванино—Холмск на этот период будут работать два парома: «Сахалин-9», специализирующийся на перевозке опасных грузов, и «Сахалин-10».

Предполагалось, что в 2023 году должны пройти плановый ремонт все три парома. В связи с этим сахалинские власти еще в феврале советовали грузоотправителям заранее планировать логистику, в том числе доставлять грузы на Сахалин через порты Приморского края.

Лаура Кеффер