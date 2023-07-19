Ольховатский сахарный комбинат «Продимекса» завершил переработку низкокачественных сахаров и сиропа

На Ольховатском сахарном комбинате холдинга «Продимекс» завершилась переработка низкокачественных сахаров и запасенного сиропа, продолжавшаяся после завершения основной части сезона. Из них было получено 35 тыс. т сахара, в том числе 31 тыс. т — категории «Экстра», рассказали в холдинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До конца нынешней недели на предприятии будет остановлен ключевой производственный процесс — работа цеха по переработке мелассы. В нем начнутся профилактические работы. В нынешнем сезоне цех переработал 55,73 тыс. т мелассы, выработал 40,9 тыс. т сиропа (из которого получили 15,5 тыс. т сахара), произвел более 2,9 тыс. т бетаиновой мелассы.

Всего Ольховатский сахарный комбинат с начала сезона выработал свыше 182,5 тыс. т сахара. Из них 126,7 тыс. т было получено непосредственно из свеклы. Сейчас завод готовится к приему сырья нового урожая.

Ольховатский сахарный комбинат занимается круглогодичной переработкой свекловичной мелассы с извлечением сахарного сиропа (экстракта) и жидкого бетаина (32%). В прошлом сезоне вместе с заводом «Лискисахар» он также перерабатывал сахар-сырец, закупленный в рамках правительственной квоты.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.