0,5 процента составило снижение объема промышленного производства в США по итогам июня (к предыдущему месяцу), сообщила ФРС. Год к году показатель сократился на 0,4% после роста в мае на 0,2%. Тем не менее по итогам квартала выпуск увеличился на 0,6% (в первом квартале прирост составил 0,2%). На сокращение деловой активности указывает и индекс менеджеров по закупкам по версии ISM — в июне он составил 46% против 46,9% в мае. Этот показатель на протяжении семи месяцев находится ниже планки в 50%, отделяющей рост активности от спада. Субиндекс новых заказов в июне показал улучшение, а занятости — опустился ниже планки в 50%, что может указывать на ослабление давления на рынке труда США.

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