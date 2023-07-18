Уральцы подвесили отдых в Крыму

Количество отдыхавших в Крыму уральцев в 2021 году составляло порядка 500–600 тыс. человек за сезон, но к действующему сезону сократилось втрое. Теперь их станет еще меньше — жители Свердловской области, планировавшие отдых в Крыму, после атаки на Крымский мост начали искать другие варианты отдыха. По словам экспертов, значительнее всего ЧП повлияло на планы автотуристов — им предлагают ехать либо по мосту, где после атаки организовано реверсивное движение, либо по сухопутному маршруту через новые территории, где введено военное положение. Автобусные маршруты из Екатеринбурга в Крым отменены. Железнодорожное движение восстановлено, но за первые два дня после атаки на мост свердловские пассажиры сдали около 100 билетов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральцы все меньше стали стремиться увидеть Крым

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Уральцы все меньше стали стремиться увидеть Крым

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля, в результате которой было повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны полуострова, количество направляющихся на отдых в Крым свердловских туристов сократилось. Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Любые происшествия негативного характера, которые говорят даже о гипотетической опасности, отрицательно влияют на туризм. Тем более если речь о возможном террористическом акте, который наносит ущерб инфраструктуре и приводит к человеческой жертве»,— пояснил господин Мальцев.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), 17 июля Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата. При этом погибла семейная пара из Белгорода, их 14-летняя дочь в реанимации. Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины. Автомобильное движение по мосту восстановлено, но по одной полосе и в реверсивном режиме. К вечеру 18 июля в очереди на мосту с каждой стороны находилось более 600 автомобилей, время ожидания составляло более двух часов. Альтернативой предложен сухопутный маршрут по новым регионам РФ (через донецкий Мариуполь и запорожский Мелитополь), где введено военное положение. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день.

По оценке эксперта, до пандемии COVID-19 количество уральцев, отдыхающих в Крыму, росло «чуть ли не в геометрической прогрессии» и составляло порядка 500–600 тыс. человек за сезон, но к текущему сезону сократилось втрое. «Масштабы, насколько еще сократится это количество после произошедшего на мосту, сможем оценить уже через неделю»,— уточнил Михаил Мальцев.

После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2022 года были приостановлены все полеты в аэропорты юга России, в том числе в Симферополь. 25 февраля аэропорт Сочи возобновил работу по обычному расписанию, и пока это ближайший к Крыму действующий аэропорт. По данным сервисов по поиску билетов, стоимость перелета из Екатеринбурга в Сочи во второй половине июля начитается от 10 тыс. руб., в августе — от 8 тыс. руб. Добраться до самого полуострова туристы могут на поезде, автобусе или личном автомобиле.

Подрыв моста значительнее всего сказался на планах автотуристов, на долю которых приходится до 70–80% всего турпотока в Крым, сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

После атаки на мост свердловчане начали отказываться от билетов на поезда по этому направлению. «17 и 18 июля пассажирами из Свердловской области сдано около 100 билетов — это 2,5% от всех купленных с начала сезона к 17 июля»,— рассказали в службе внешних коммуникаций АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» (оператор перевозок в Крым). По их данным, всего с 1 мая по 17 июля из Свердловской области в Крым проехали более 8 тыс. пассажиров, еще 4 тыс. билетов приобретено на оставшийся летний период. «Это примерно на 30% меньше, чем в прошлом году, и на 15% меньше, чем в 2021 году»,— оценили в компании. В летний период стоимость проезда Екатеринбург — Симферополь в купе начинается от 10,7 тыс. руб., в плацкарте — от 6,4 тыс. руб.

Для туристических автобусов открыта паромная переправа, а также продуман гибридный маршрут с переправкой через мост электропоездами. Впрочем, такие варианты устраивают не всех перевозчиков. Туристический оператор «Отрада» сообщил «Ъ-Урал», что приостановил автобусные туры из Екатеринбурга в Крым до конца сезона. Уральцам, купившим билеты на предстоящие туры, вернут за них деньги.

По словам Сергея Ромашкина, часть туристов, планировавших отпуск в Крыму, в качестве альтернативы начали выбирать другие направления для отдыха, в том числе курорты Краснодарского края.

Катерина Якушева