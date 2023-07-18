Skoda анонсировала обновление Scala и Kamiq

Компания Skoda анонсировала обновление двух моделей — в 2023 году будут представлены рестайлинговые хэтчбека Scala и кроссовер Kamiq.
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Обе модели получат переработанные фары, новые передний и задний бамперы и обновленную решетку радиатора, а также новый вариант шильдика на задней двери. Помимо дизайна изменится и оснащение автомобилей, которые должны стать современнее и технологичнее.
Премьера обновленных Skoda Scala и Skoda Kamiq состоится 1 августа. Напомним, хэтчбек дебютировал в 2018 году, а кроссовер был представлен в 2019 году.
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