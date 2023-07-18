ЧелГУ и «Трактор» будут совместно готовить кадры для спортивных организаций

Хоккейный клуб «Трактор», Челябинский государственный университет и волейбольный клуб «Динамо-Метар» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на создание системы подготовки кадров для спортивных организаций, сообщают в пресс-службе «черно-белых».

«Мы создаем систему подготовки профессиональных спортсменов в области спортивного менеджмента, управления, экономики, финансов и прочих дисциплин, которые будут интересны нашим партнерам, чтобы закрепить заканчивающих свою карьеру ребят внутри организации. Они прекрасно знают свои клубы изнутри, знают их сильные стороны, но после окончания ЧелГУ будут трудиться там уже не как спортсмены, а как управленцы, — пояснил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Гендиректор «Трактора» Иван Савин отметил, что сегодня клуб испытывает серьезный дефицит компетентных управленческих кадров. «Мы готовы привлекать не только хоккеистов, у которых есть желание получить образование в вузе и состояться на уровне спортивного функционера и менеджера, но и новых сотрудников клуба, — рассказал Иван Савин.

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