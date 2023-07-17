Что происходит после ввода войск России на Украину. День 509-й

В результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила закрытую черепно-мозговую травму, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Открытие пунктов временного размещения планируется в Восточном Крыму, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем не работает, но движение поездов возобновили. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:37. На административной границе Херсонской области с Крымом примут меры для ускорения досмотра людей и машин, сообщил Сальдо.

9:36. Необходимые меры для восстановления графика движения поездов в Крым принимаются, сообщает Минтранс РФ.

9:32. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 руб. впервые с 6 июля.

9:31. Пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост электропоездами, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

9:20. Автобусное сообщение из Крыма восстановлено, сообщают власти. Легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории, отметили власти региона.

9:14. Председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС-Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который пройдет 17-18 июля в Брюсселе. Об этом сообщила испанская газета La Vanguardia.

9:08. Росбанк и Альфа-банк оспаривают в суде законность санкций ЕС.

9:03. Автобусные рейсы маршрутом из Краснодара в Крым отменили после ЧП на Крымском мосту, сообщили ТАСС в справочной автовокзала Краснодара.

9:01. Шесть поездов в Крым и один поезд Севастополь-Москва задерживаются из-за ЧП на Крымском мосту, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

9:00. Danone изучает решение России о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре компании во временное управление. Danone пообещал принять меры для защиты своих прав как акционера и «непрерывности бизнес-операций в интересах всех заинтересованных сторон, в особенности сотрудников».

8:55. Отельеры Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму — Российский союз туриндустрии.

8:52. Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, заявил Константинов.

8:51. Прокурор Крыма выехал на место ЧП на Крымском мосту.

8:46. Пострадавшая при ЧП на крымском мосту девочка доставлена в Темрюкскую центральную больницу, она в реанимации, сообщили «РИА Новости» в приемном отделении.

8:45. Поезд Симферополь-Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост, сообщил перевозчик.

8:39. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию «Общественное. Новости» лишь процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией».

8:38. Корреспондент телеканала «Звезда» сообщил, что железнодорожное движение в сторону Крымского моста возобновлено. Оно было приостановлено в связи с чрезвычайным происшествием сегодня утром в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

8:38. Власти Крыма готовят пункты временного размещения на востоке Крыма.

8:37. Ни одна из сторон не сообщала о продлении зерновой сделки ООН, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в этой организации. Последний день действия соглашения — сегодня, 17 июля.

8:37. Министр курортов Крыма Вадим Волченко призвал туристов по возможности оставаться в гостиницах и не ездить на Крымский мост.

8:37. Британский миллиардер Ричард Брэнсон попросил власти Великобритании снять санкции с Олега Тинькова, сообщает газета Times.

8:35. Атака на Крымский мост — спецоперация СБУ и ВМС Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Утверждается, что при атаке использовали надводные дроны.