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обновлено 07:54

Скончалась пострадавшая от подростка девушка из Октябрьского

Пострадавшая от нападения подростка девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, врачи оказали ей всю необходимая помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

8 июля несовершеннолетний подросток облил свою 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджег. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Потерпевшая госпитализирована в местную больницу в тяжелом состоянии. Расследование уголовного дела взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.

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