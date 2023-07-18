Состав «паровозов»

В Красноярске «Единая Россия» (ЕР) утвердила список своих кандидатов на предстоящих в сентябре выборах депутатов горсовета. Его возглавил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, который ранее был выдвинут на пост главы региона. Вместе с ним на выборы в городской парламент заявились мэр Красноярска и депутаты сразу трех уровней — от муниципального до федерального. По оценкам экспертов, присутствие в списке руководителя региона позволит ЕР взять реванш у ЛДПР, которой единороссы уступили в 2018 году при голосовании по партспискам. ЛДПР намерена как минимум повторить результат прошлых выборов. КПРФ, в свою очередь, рассчитывает потеснить конкурентов и создать на этот раз вторую по численности фракцию в горсовете.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Присутствие врио губернатора Касноярского края Михаила Котюкова в партсписке в горсовет может дать единороссам дополнительно 5-10%, полагают эксперты

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Присутствие врио губернатора Касноярского края Михаила Котюкова в партсписке в горсовет может дать единороссам дополнительно 5-10%, полагают эксперты

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Конференция красноярского регионального отделения (РО) ЕР состоялась 16 июля. Ее участники утвердили перечень кандидатов от партии на выборах в горсовет Красноярска, назначенных на 8–10 сентября 2023 года. Общая часть партсписка состоит из пяти человек. В их числе — врио губернатора Михаил Котюков, депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин, мэр Красноярска Владислав Логинов, спикер горсовета действующего созыва Наталия Фирюлина и депутат краевого заксобрания Елена Пензина. Таким образом, во главе партсписка оказались представители обеих ветвей власти, причем трех уровней — от муниципального до федерального. «В условиях текущего сложного исторического этапа в нашей стране необходима сплоченная, единая команда власти, которая будет действовать четко и ответственно, добиваться конкретных результатов, справляться с вызовами времени и двигаться вперед»,— сказал врио руководителя края. Госпожа Фирюлина отметила тот факт, что «впервые в истории красноярского городского совета предвыборный список политической партии возглавил глава региона». По ее мнению, это говорит о важности муниципальной власти.

Ранее ЕР выдвинула Михаила Котюкова в губернаторы, выборы которого также состоятся в сентябре. На прошлых выборах в горсовет общая часть списка кандидатов от ЕР выглядела менее внушительно. В нее входили Сергей Еремин, занимавший тогда пост мэра, Наталия Фирюлина в статусе советника президента Сибирского федерального университета и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Оксана Ларионова.

В горсовете Красноярска 36 мандатов. 18 депутатов избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах. В 2018 году при голосовании по партспискам победу одержала ЛДПР (28,12%), опередившая ЕР (25,71%). Избирательный барьер преодолели также КПРФ (16%), «Справедливая Россия» (9,05%) и «Зеленые» (6,63%). В настоящее время, по данным сайта горсовета, фракция ЕР насчитывает 18 депутатов, ЛДПР — девять, КПРФ — четыре. У «Справедливой России» и «Зеленых» по одному мандату.

«Само участие Михаила Котюкова в муниципальных выборах — случай неординарный. Не исключаю, что визу на это давал не только политсовет ЕР, но и, возможно, администрация президента»,— считает красноярский политолог Александр Чернявский. По его оценке, присутствие врио губернатора в партсписке может дать единороссам дополнительно 5–10%. «Не знаю, какой у ЕР поставлен план, но полагаю, что с Михаилом Котюковым надо стремиться к 40%, чтобы оправдать риски, которые он на себя взял»,— сказал эксперт „Ъ-Сибирь“, пояснив, что реноме руководителя края может пострадать, если результат окажется неубедительным.

Тем не менее основные политические соперники ЕР намерены как минимум сохранить позиции, завоеванные в 2018 году. К 17 июля в ГАС «Выборы» были занесены данные о кандидатах в депутаты красноярского горсовета от двух парламентских партий — ЛДПР и КПРФ.

Строчки головной части партсписка ЛДПР также заняли «паровозы»: лидер партии и фракции в Госдуме РФ Леонид Слуцкий, временно неработающий москвич Владимир Бут, еще в прошлом году отбывавший 25-летний срок в американской тюрьме и выданный России, а также руководитель фракции в краевом заксобрании Александр Глисков и депутат Госдумы РФ Сергей Каргинов. По словам депутата горсовета от ЛДПР Семена Сендерского, партия рассчитывает как минимум повторить результат пятилетней давности. «Надеемся на увеличение числа депутатов в одномандатных округах (по итогам выборов в 2018 году — четыре.— „Ъ“). У нас больше узнаваемых политиков в городе. Все действующие депутаты участвуют в выборах»,— отметил он, отвечая на вопрос „Ъ-Сибирь“ о планах ЛДПР на избирательную кампанию.

КПРФ, в свою очередь, рассчитывает обойти ЛДПР. «Планируем увеличить свое представительство в городском совете до шести-восьми депутатов, стать второй по численности фракцией»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в РО КПРФ. Общетерриториальная часть партсписка партии лишена «паровозов». В нее вошли помощник депутата заксобрания Елена Родикова, помощник гендиректора ООО «Агрофирма „Учумская“» Мария Лейбович, директор ООО «Феликс» Олег Ульянов, глава краевой Ассоциации поставщиков материалов, проектных и строительно-монтажных организаций по оптимизации капремонта Андрей Давыдов и первый секретарь крайкома Комсомола Василий Ермаков.

К 17 июля территориальная избирательная комиссия (ТИК) №2 Советского района Красноярска, организующая выборы в горсовет, заверила списки еще двух партий — «Родины» и «Яблока». Кроме того, в конце прошлой недели РО «Новых людей» сообщило об уже состоявшейся, а РО «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — о запланированной на ближайшие дни подаче документов в избирком. Согласно решению ТИК №2, процедура выдвижения кандидатов с подачей соответствующих документов в избирком завершится вечером 26 июля.

Валерий Лавский