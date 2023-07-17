ТКО ли еще будет

Суд кассационной инстанции отменил решение Челябинского УФАС о злоупотреблении доминирующим положением в отношении операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Копейске — ООО «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+». Ранее антимонопольное ведомство оштрафовало компании за то, что в 2020 году они отказались принимать отходы от Центра коммунального сервиса (ЦКС) из-за долгов по договорам. Арбитражный суд Уральского округа посчитал, что причиной приостановки услуг стали именно действия ЦКС, который вовремя не вносил оплату. Ведомство планирует оспорить это решение в Верховном суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС посчитало, что КТС и КТС+ злоупотребляли доминирующим положением на рынке захоронения отходов в Копейске

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ УФАС посчитало, что КТС и КТС+ злоупотребляли доминирующим положением на рынке захоронения отходов в Копейске

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа отменил решение УФАС России по Челябинской области о признании ООО «Комтранссервис» (КТС) и ООО «Комтранссервис+» (КТС+) виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами в Копейске. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Постановление о злоупотреблении Челябинское УФАС приняло в апреле 2021 года. Антимонопольная служба установила, что компании занимали доминирующее положение на рынке услуг по захоронению ТКО в Копейске. В марте 2020 года «Комтранссервис» отказался принимать от регионального оператора по обращению с ТКО, ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), отходы для захоронения на полигоне «Южный». Компания объяснила это наличием у ЦКС задолженности за услуги по договорам. В приеме мусора также отказало ООО «Комтранссервис+», которое вело деятельность на соседнем участке. Общий размер долга перед компаниями у ЦКС на момент отказов составил 3,2 млн руб. Челябинское УФАС посчитало, что прекращение услуг по захоронению ТКО на полигоне «Южный» может привести к негативным последствиям для жителей Копейска. В ведомстве отметили, что возникший между компаниями спор носил гражданско-правовой характер и мог быть разрешен иными предусмотренными законодательством способами, а договоры не предусматривали права на односторонний отказ от оказания услуг.

«Более того, перенаправление потоков ТКО на другие объекты является нарушением территориальной схемы обращения с ТКО, как со стороны регионального оператора, так и со стороны операторов»,— поясняли в антимонопольной службе.

УФАС посчитало, что копейские операторы нарушили п.4 ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции», который запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке. Ведомство оштрафовало «Комтранссервис» на 201 тыс. руб., «Комтранссервис+» — на 134 тыс. руб.

Правоту антимонопольного ведомства подтвердили суды двух инстанций, которые сделали вывод, что задолженность ЦКС перед компаниями позволяла последним оказывать услуги по обработке и захоронению ТКО. Кассация посчитала такие доводы недостаточно обоснованными и направила дело на новое рассмотрение. В ходе него Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд повторно встали на сторону регионального УФАС.

В кассационной инстанции КТС+ настаивал на том, что отказ в оказании услуг был обусловлен стремлением защитить законные интересы, а такое поведение не говорит о наличии доминирующего положения. КТС указывал, что к приостановке приема отходов привели «недобросовестные действия» самого ЦКС, который накопил долги по договорам. Арбитражный суд Уральского округа признал, что приостановка оказания услуг КТС и КТС+ и последующее за этим нарушение территориальной схемы потоков ТКО было обусловлено действиями ЦКС. Суд посчитал, что в материалах дела не были представлены доказательства ущемления прав и интересов ЦКС и его потребителей, а также указал, что компания могла разместить мусор на других полигонах в Сосновском районе.

«Более того, суд округа считает необходимым указать, что полномочия антимонопольного органа охватываются сферой антимонопольного регулирования, а не вопросами обращения с ТКО и санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,— говорится в постановлении суда.

В пресс-службе Челябинского УФАС отметили, что планируют обжаловать решение кассационной инстанции в Верховном суде РФ.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов назвал логичным постановление суда кассационной инстанции. «Суд определил, что между региональным оператором по обращению с ТКО и полигонами сложились гражданско-правовые отношения, и вмешательство в них УФАС не имело законных оснований. Думаю, что суды предыдущих инстанций в рамках дела учитывали факт нарушения территориальной схемы обращения с ТКО и риски для экологического благополучия населения. Тогда как кассация посчитала, что ЦКС имел возможность вывезти отходы на другие полигоны»,— комментирует Николай Попов.

Мотивированным постановление суда считает и адвокат Сергей Тимошенко. «Однако Верховный суд может по-другому истолковать антимонопольное законодательство и найти в действиях компаний злоупотребление своим положением. Высшая инстанция может согласиться с доводом УФАС о том, что от хозяйственного конфликта страдают публичные интересы и права граждан на благоприятную окружающую среду»,— поясняет Сергей Тимошенко.

Юрист практики конкурентного права BGP Litigation Елена Сатина отмечает, что в рамках дела суды разных инстанций достаточно подробно рассмотрели доводы сторон и совокупность приведенных доказательств. «Ключевым фактором при отмене решений антимонопольного органа и согласившихся с ним судов стало то обстоятельство, что УФАС фактически разрешило гражданско-правовой спор в сфере обращения с ТКО, возникший между операторами и региональным оператором из-за приостановления приема ТКО в связи с неоплатой ЦКС услуг операторов»,— считает Елена Сатина.

ООО «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+» являются единственными в Копейске операторами по захоронению и обработке ТКО, ведут деятельность на полигоне «Южный».

По данным «СПАРК-Интерфакс», организациями владеют Рафаил Рузбин и Дина Грибанова, которым принадлежит 75% и 25% уставного капитала в каждом обществе соответственно. В 2021 году Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора пыталось лишить «Комтранссервис» лицензии на обращение с отходами. Однако в апреле 2022 года Восемнадцатый апелляционный суд отменил соответствующее решение первой инстанции. Выводы апелляции оставила в силе кассационная инстанция.

После погашения задолженности со стороны ЦКС в 2020 году прием отходов от регоператора на полигоне «Южный» был возобновлен. Сейчас на нем продолжают работать «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+».

Михаил Бычков