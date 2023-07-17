В Туве начались поиски местных жителей, ушедших в тайгу в начале июля

Центр управления в кризисных ситуациях Тувы получил информацию о пропаже пятерых местных жителей: четырех взрослых и 16-летнего подростка, сообщили в региональном управлении МЧС. Они отправлялись «на сборы кедрового ореха в 80 км северо-восточнее села Шуурмак».

Местонахождение пятерых жителей Тувы до сих неизвестно. В Тес-Хемский район в таежную местность выехала группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как передает «РИА Новости», жители ушли в тайгу еще 6 июля. Заявление о пропаже поступило от родственников на минувших выходных.