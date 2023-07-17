0,41 процента с учетом сезонности составила инфляция во втором квартале, сообщил Банк России. Сезонно скорректированный показатель, на который регулятор обращает особое внимание, разогнался с 0,39% в мае до 0,52% июне. При этом в июне темпы сезонно скорректированной инфляции, приведенные к годовому измерению, достигли 6,4%, что заметно выше цели ЦБ в 4%. Впрочем, регулятор отмечает, что ускорение в июне произошло за счет самых волатильных компонент (бензин, туризм). Без них медианный рост цен с учетом сезонности, так же как и рост цен без 20% наиболее волатильных компонент, в июне был равен 0,33% против 0,25% в мае.