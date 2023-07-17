В банках нашлись лишние паспорта

Как стало известно “Ъ”, после сбоя оказался отключен сервис МВД проверки по списку недействительных паспортов, которым активно пользовались банки для идентификации клиентов. Участники рынка опасаются, что услугу могут не подключить снова, в то время как альтернативный онлайн-канал проверки СМЭВ 3 работает нестабильно и медленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в МВД и правительство с просьбой восстановить действие сервиса проверки по списку недействительных паспортов. В письме НСФР говорится, что по закону о противодействии отмыванию кредитные организации до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента. Согласно положению ЦБ, документ, по которому проводится идентификация, должен быть действительным на дату проверки. В правительстве и МВД на запросы “Ъ” не ответили.

По словам участников рынка, одним из наиболее востребованных сервисов был список недействительных паспортов граждан РФ, доступный для загрузки в информационные системы кредитных организаций для использования в режиме офлайн. Как рассказал “Ъ” вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, сервис позволял утром закачать список недействительных паспортов и работать с ним весь день: «Проверка по альтернативному онлайн-сервису СМЭВ 3 (Система межведомственного электронного взаимодействия.— “Ъ”) зависит от его доступности, а там часто бывают сбои».

Между тем МВД еще два года назад планировало отключить офлайн-канал. НСФР и тогда обращался к министерству и ЦБ РФ с просьбой сохранить сервис. После отключения на прошлой неделе банки опасаются, что он может не восстановиться.

Как рассказал “Ъ” Алексей Войлуков, в офлайн-сервисе произошел сбой — в список добавились действующие паспорта. Эту информацию подтверждают и данные НСФР, по которым в списке недействительных паспортов в период с 22 июня по 4 июля был выявлен значительный прирост записей — дополнительно загружено 16 млн паспортов к 150 млн уже присутствующих.

По состоянию на 6 июля сравнение загруженного офлайн списка недействительных паспортов с данными СМЭВ 3 выявило несоответствие порядка 20% записей, а перепроверка через форму на сайте МВД России — до 60%. «Наличие некорректных записей в списке недействительных паспортов влечет для кредитных организаций повышение операционных и регуляторных рисков, а для их клиентов — необоснованный отказ в обслуживании»,— говорится в письме НСФР.

Однако, несмотря на сбой, переходить на СМЭВ 3 банкиры не хотят. В НСФР подчеркивают, что использование сервиса на регулярной основе для проверки паспортов «крайне затруднительно по причине длительного ожидания ответа (средняя скорость — 30 секунд)». Кроме того, в сервисе есть ограничения по количеству запросов. «Требуемая для промышленного использования сервиса СМЭВ 3 в кредитных организациях скорость ответа для поддержания банковских процессов составляет не более трех секунд, а требуемое количество запросов в сутки — не менее 1 млн»,— отмечается в обращении.

В НСФР просят также «провести работу по повышению уровня качества и скорости данных, предоставляемых с использованием СМЭВ 3» и сверку данных всех сервисов проверки паспортов.

По словам советника инвестиционной практики адвокатского бюро БВМП Романа Яковенко, банкам «удобнее пользоваться одним окном, чем по отдельности каждым сервисом». Гендиректор МФК «Честное слово» Андрей Петков добавляет, что основная проблема сервиса СМЭВ 3 — нестабильность работы: «Сервис постоянно "ложится", что приводит к трудностям с проверкой данных клиентов, а когда решение по заявке нужно принять в течение нескольких минут, такие задержки становятся критичными». К тому же, отмечает топ-менеджер, переход на СМЭВ 3 требует «привлечения дополнительных ресурсов».

Максим Буйлов