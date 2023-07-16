«Тинькофф» с 31 июля введет комиссию на пополнение карт «Мир» в банкоматах других банков

«Тинькофф» с 31 июля будет взимать комиссию за пополнение карты платежной системы «Мир» в банкоматах сторонних банков. Размер комиссии будет определяться тарифом карты. Об этом пресс-служба «Тинькофф» сообщила 14 июля.

«Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт ''Мир'' через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт ''Мир'' будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты»,— говорится в заявлении «Тинькофф».

Поддержка банка заявила ТАСС, что в данный момент пополнить счет карты «Тинькофф» без комиссии можно в банкоматах Московского кредитного банка, ВТБ, «Открытия» и Почта-банка.

Эрдни Кагалтынов