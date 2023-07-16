Алькарас обыграл Джоковича и выиграл Wimbledon

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале Уимблдонского турнира. Продолжавшаяся 4 часа 42 минуты встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу испанца.

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20-летний Алькарас занимает первое место рейтинга ATP, выиграл 12 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде. На Wimbledon он победил впервые.

36-летний Джокович находится на втором месте рейтинга, выиграл 94 турнира ATP в одиночном разряде. На Wimbledon побеждал семь раз.

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Его призовой фонд составляет $56,3 млн, сегодня, 16 июля, финальный день соревнований.

Мария Федотова