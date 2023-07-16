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Коммерсантъ FM
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В Турции за ночь цена на бензин подскочила на 20%

Цена на бензин в Турции за ночь выросла на 20%, с начала года она поднялась на 60%, повышение произошло после роста ставки налога на этот вид топлива. Он был увеличен до 7,52 лиры за 1 л с 2,52 лиры, налог на дизельное топливо вырос до 7,05 лиры с 2,05 лиры.

15 июля в Стамбуле дизельное топливо стоило 26,37 лиры/л, бензин — 28,05 лиры. По состоянию на сегодня, 16 июля, бензин подорожал до 34,01 лиры, дизельное топливо — до 32,36 лиры, сообщает Haber Turk. В начале года бензин стоил 21,14 лиры, дизельное топливо — 23,50 лиры.

Турецкая валюта потеряла более 80% своей стоимости с 2018 года и подешевела более чем на 28% в 2023 году, что привело к росту цен на широкий спектр товаров: от топлива до продуктов питания, отмечает агентство Reuters.

Мария Федотова

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