Заместитель Шойгу встретился с бойцами полка после жалоб на командира

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин встретился с бойцами полка 1307, дислоцированного в зоне СВО, сообщает РБК со ссылкой на правительство ХМАО. С начала июня служащие из этого региона, по данным издания «Муксун», жаловались на командира полка. Речь шла об отсутствии ротации, о недостатке боеприпасов, еды и воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Горемыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Виктор Горемыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Жаловались бойцы из Югры, по данным издания, на командира под позывным «Гюрза», которого предположительно после жалоб, сменили. Однако, как сообщает «Муксун», смена оказалась фиктивной. Об этом изданию сообщила связавшаяся с редакцией женщина, назвавшаяся сестрой мобилизованного, просившая не называть ее имени.

Другой источник сообщил, что предположительно «Гюрза» или «Сириец» не является командиром 1307. По его словам, человек, на которого жалуются мобилизованные, также занимает командирскую должность, но уровнем выше.

В связи с этим в зону СВО отправился руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, который на месте должен был проверить всю информацию. Информацию о встрече замглавы Минобороны с бойцами полка 1307 передал именно он, сообщает РБК.

«По данным Логинова, генерал-полковник на месте озвучил установки относительно соблюдения графика предоставления отпусков военнослужащим, а также обозначил ряд кадровых решений Минобороны»,— говорится в сообщении правительства ХМАО.

Мобилизованные из Югры жаловались на командира не первый раз. После его вероятной смены ситуация в полку ухудшилась, писал «Муксун». После новых жалоб губернатор Наталья Комарова обратилась к Виктору Горемыкину, сообщает РБК.

Мария Федотова