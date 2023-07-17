Рекордный титул «Зенита»

«Зенит», обыграв в матче за Суперкубок России ЦСКА, стал самым титулованным клубом в российский истории. Этот титул для сине-бело-голубых — 22-й по счету. Героем матча, прошедшего в субботу в Казани, стал 36-летний голкипер петербургской команды Михаил Кержаков, отразивший два удара в послематчевой серии пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл свой четвертый Суперкубок. По этому показателю тренер сине-бело-голубых превзошел Юрия Семина, который добывал с «Локомотивом» трофей три раза. Но, наверное, еще никогда Суперкубок не давался петербуржцам так тяжело. И после матча было много разговоров о том, как несправедлив футбол, потому что в основное время матча ЦСКА играл лучше и имел больше шансов забить гол. «Зенит» же вообще, можно сказать, не угрожал воротам соперника. Даже не нанес по ним ни одного удара. Сергей Семак, главный тренер команды, нервничал на скамейке. Бразильцы, вышедшие на поле, не могли ничего организовать у ворот Игоря Акинфеева, голкипера армейцев.

Было видно, что игра у «Зенита» в центре поля разладилась. Вендел, один из бразильских легионеров, не приехал из отпуска и хочет найти себе новый клуб. Далер Кузяев, российский игрок, уже осуществил эту мечту: подписал контракт с французским «Гавром». В итоге на матч против ЦСКА у сине-бело-голубых вышел в роли центрального полузащитника новичок из Бразилии — Ду Кейрос. Он взаимодействовал в атаке с Малкомом и Клаудиньо, своими соотечественниками. Но из этого взаимодействия ничего толком не вышло. Клаудиньо даже заменили. Матео Кассьерра, форвард из Колумбии, действовавший на острие атак «Зенита», не мог зацепиться за мяч и был прикрыт защитниками ЦСКА.

Единственный, кто хорошо выполнял свою работу в этот день в составе петербуржцев,— голкипер Михаил Кержаков. И еще Вильмар Барриос, успевавший помогать и атаке, и обороне. Но все равно опасные моменты у ворот «Зенита» возникали, и если бы не блестящая игра Кержакова, отразившего несколько ударов, они превратились бы в голы. В итоге 90 минут игры, собравшей на трибунах стадиона в столице Татарстана более 40 тыс. зрителей (на матч можно было попасть без Fan ID), завершились со счетом 0:0. И судья Сергей Карасев назначил серию послематчевых 11-метровых ударов. Она стала самым интересным событием матча, если не считать выступлений до него Сергея Шнурова и группы «Монгол Шуудан».

ЦСКА по праву мог возлагать надежды на своего вратаря — 37-летнего Игоря Акинфеева. Тот за карьеру не проиграл ни одной серии пенальти. В частности, помог армейцам в начале лета выиграть Кубок России, хорошо проявив себя в послематчевой «перестрелке» с «Краснодаром». Михаил Кержаков, голкипер «Зенита» (младший брат Александра Кержакова — лучшего бомбардира российского футбола), наоборот, по ходу карьеры не слишком часто спасал свои команды, когда дело доходило до пенальти, назначенных в его ворота. Но в заключительном матче Кубка «PARI Премьер», прошедшего в начале июля в Петербурге, сыграл в этом компоненте удачно: отразил несколько ударов в послематчевой серии с «Фенербахче» (та игра тоже завершилась 0:0), благодаря чему «Зенит» выиграл.

И в матче за Суперкубок с ЦСКА Кержаков сыграл вышел всяких похвал: сначала поймал мяч после удара сербского легионера армейцев Милана Гаича, а потом переиграл молодого игрока ЦСКА Никиту Ермакова, отразив его удар. «Зениту» победу принес защитник Роберт Ренан. Он бил уже шестым по чету, после того как не сумел реализовать «матч-пойнт», как говорят в теннисе (победа одним розыгрышем), форвард Иван Сергеев: Акинфеев спас ЦСКА. Несмотря на молодость (Ренану 19 лет), бразилец нанес удар «паненкой», подсек мяч в верхний угол ворот. Такие попытки требуют большого мастерства и часто заканчиваются неудачей — вспомнить хотя бы удар Федора Смолова, форварда сборной России, в серии пенальти четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года с Хорватией (после него имя Смолова «трепали» в СМИ еще несколько лет). Но после удара Ренана мяч «парашютиком» полетел в один угол ворот ЦСКА, Акинфеев прыгнул в другой. Так «Зенит» завоевал Суперкубок России, в котором встречаются чемпион и обладатель Кубка России по итогам минувшего сезона.

Трофей стал для сине-бело-голубых восьмым в российской истории. А всего после этого успеха на счету «Зенит» 22 титула: есть еще девять чемпионств, четыре Кубка России и один Кубок премьер-лиги. Теперь по количеству выигранных титулов команда из города на Неве вырвалась на первое место в российской истории. У ЦСКА — 21 трофей, у «Спартака» — 15.

Игроки Зенита»» начали сезон в хорошем настроении. Но уже видно, что игру надо срочно усиливать и перестраивать. Старт в чемпионате России сине-бело-голубые возьмут 22 июля в Нижнем Новгороде, где встретятся в первом туре с командой «Пари НН».

Кирилл Легков