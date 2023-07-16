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Коммерсантъ FM
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Армия Израиля начала применять искусственный интеллект для планирования авиаударов

Агентство Bloomberg сообщило, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует искусственный интеллект (ИИ) при выборе целей для нанесения ракетных ударов и атаках беспилотников.

Представители ЦАХАЛ сказал журналистам, что ИИ обрабатывает огромные объемы данных и его выводы используются при определении целей ударов. Для быстрого планирования дальнейших атак используется другая модель ИИ, Fire Factory, которая основывает свои решения на данных о ранее одобренных военными ударах. Она может не только подсказать цель, но и рассчитать боекомплект и составить график ударов.

Информация об использовании технологий в тех или иных боевых операциях находится под грифом «секретно», однако журналисты Bloomberg предполагают, что Армия обороны Израиля получила опыт использования систем ИИ во время 11-дневного конфликта в секторе Газа в 2021 году. В частности, искусственный интеллект тогда, возможно, был применен при планирования ракетных ударов.

В материале Bloomberg отмечается, что на данный момент использование искусственного интеллекта при планировании авиаударов пока никак не регулируется ни международным, ни израильским законодательством.

В 2022 году командование армии Израиля и власти страны решили активно внедрять искусственный интеллект в военную сферу. В Центре искусственного интеллекта и науки, по данным Тель-авивского университета, отмечали, что ЦАХАЛ задействовал ИИ при создании сразу нескольких беспилотных летательных аппаратов, а также штурмовой винтовки ARCAS. Кроме того, ИИ используется при разработке израильской ракеты пятого поколения See-breaker.

Александр Кислов

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