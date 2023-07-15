Вратари разыграли Суперкубок

Первый трофей нового футбольного сезона — Суперкубок России — завоевал «Зенит». В матче, который прошел на казанской «Ак Барс Арене» и закончился нулевой ничьей, чемпион страны одолел обладателя Кубка ЦСКА по пенальти — 5:4. Таким образом, петербуржцы опередили москвичей по количеству побед в Суперкубке, выиграв его уже в восьмой раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч за Суперкубок вызвал настоящий ажиотаж и собрал полные трибуны на «Ак Барс Арене», а точнее, 40 тыс. зрителей, что в эпоху повсеместного внедрения так называемого Fan ID, или идентификационной карты болельщика, большая редкость. Просто на данном мероприятии для того, чтобы попасть на стадион, она была не нужна. Да и такая афиша, как «Зенит»—ЦСКА, не могла не привлечь повышенного внимания.

Обе команды в межсезонье понесли ощутимые кадровые потери. Петербуржцы расстались с Далером Кузяевым, который на правах свободного агента подписал контракт с французским «Гавром», и не включили в предварительную заявку на новый сезон Вендела, который до сих пор не прибыл в расположение клуба и, весьма вероятно, также покинет «Зенит». Армейцы продали «Спартаку» Хесуса Медину, но они хотя бы неплохо заработали на этом — около €7 млн.

Кроме того, у петербуржцев отсутствовал из-за травмы центральный защитник Родригао. Зато появился в стартовом составе Клаудиньо, чье участие в Суперкубке было под вопросом после того, как он получил повреждение в предсезонной встрече с «Фенербахче». Из новичков в «старте» оказался Ду Кейрос, который перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в результате обмена на Юри Алберто. У ЦСКА же, если не считать того, что в запасе остался Иван Обляков, а одну из позиций в средней линии занял Максим Мухин, все выглядело стандартно.

Из стандартного положения москвичи выжали первый голевой момент в матче.

Розыгрыш мяча завершился ударом Мухина в створ. Наверное, вратарь «Зенита» Михаил Кержаков парировал бы его, но на всякий случай в роли голкипера выступил опорник Вильмар Барриос. С игры ни та, ни другая команда остроту не создавали. У «Зенита» даже умеющие обострить Малком и Клаудиньо были полностью отрезаны от ворот и пытались что-то конструировать из глубины.

А вот ЦСКА, который не настаивал на владении, едва опять не открыл счет. Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков неудачно прервал прострел Бактиёра Зайнутдинова и невольно подыграл другому армейцу — Федору Чалову, но все-таки сумел подставиться под удар. В итоге получился вполне удачный рикошет, на который успел среагировать Кержаков, и от его рук мяч отскочил в перекладину. В конце первого тайма он совершил еще один сейв, когда Зайнутдинов со штрафного пробил под планку. Петербуржцы же до перерыва так и не потревожили Игоря Акинфеева. Разве что Ду Кейрос попробовал застать вратаря ЦСКА врасплох, но не рассчитал траекторию.

Между тем незадолго до ухода в раздевалки команды повздорили, да так, что арбитру Сергею Карасеву пришлось вмешаться и для профилактики выписать наиболее активным участникам стычки на бровке «горчичники». Страсти немного улеглись, тем не менее было ощущение, что в любой момент они могут вспыхнуть вновь.

Во втором тайме ЦСКА по-прежнему успешно сдерживал «Зенит», укрепив оборону опытнейшим Кириллом Набабкиным, который заменил Игоря Дивеева. Продолжали армейцы жалить чемпиона и своими атаками. Кержаков опять спас петербуржцев, когда Милан Гаич с лета замкнул подачу Зайнутдинова. Москвичи дружно схватились за голову — настолько убойный был эпизод. Причем после этого они несколько минут доминировали на поле, и главный тренер «Зенита» Сергей Семак даже снял с игры Клаудиньо, который выразил явное недовольство заменой и в «знак протеста» сразу удалился под трибуны, не став досматривать матч со скамейки запасных.

Постепенно петербуржцы вроде бы взяли ситуацию под контроль и перевели мяч поближе к чужой штрафной площади. Однако у Акинфеева по-прежнему не было практически никакой работы.

Малком разок приложился издали, но слишком неточно. Ближе к концу основного времени последовали массовые перестановки, которые также не нарушили абсолютное равновесие, установившееся на казанской арене. Только Чалов еще упорно лез на ворота, хотя и ему так и не удалось распечатать их. Карасев зафиксировал нулевую ничью, и команды разыграли Суперкубок в серии пенальти.

Болельщики наконец увидели голы, причем до пятой сессии и москвичи, и петербуржцы исполняли 11-метровые безупречно. А вот потом Кержаков намертво поймал мяч после удара Гаича. Победу «Зениту» мог принести Иван Сергеев, но тут уже Акинфеев блеснул мастерством. Сколько в его выдающейся карьере было таких спасений — достаточно вспомнить недавний финал Кубка России с «Краснодаром», который выиграл именно он. Однако на сей раз его все же превзошел Кержаков. Бесспорно лучший игрок Суперкубка отбил удар Никиты Ермакова, а Роберт Ренан по-бразильски уверенно и красиво разобрался с Акинфеевым. Петербуржцы победили 5:4 и в четвертый раз подряд завоевали почетный трофей. Всего же «Зенит» брал Суперкубок восемь раз, и теперь он является единоличным лидером среди российских клубов по этому показателю.

Александр Ильин