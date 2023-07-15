Роспотребнадзор поддержал оборотный штраф в 1% для компаний, нарушающих права потребителей

Роспотребнадзор поддержал предложение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) ввести оборотный штраф в 1% для компаний, которые включают в договор недопустимые для потребителей условия — в частности, обязывают платить за возврат некачественного товара или навязывают ненужные услуги. Инициатива может коснуться торгового сектора, страховых компаний и автодилеров, следует из письма ОПИ в Роспотребнадзор, которое есть в распоряжении «Известий».

«Предусмотренные (ОПИ.— “Ъ”) размеры санкций в полной мере отвечают как целям административного наказания — предупредить новые нарушения, так и степени тяжести совершаемых деяний из-за их умышленного характера»,— сказал газете представитель Роспотребнадзора.

Сейчас компании, включившей в договор противоречащие закону условия, грозит штраф 20 тыс. руб. ОПИ предлагает ужесточить наказание и взыскивать с таких компаний штраф в размере 1% от выручки за прошлый год.

Глава ОПИ Олег Павлов сообщил «Известиям», что за последние два года Роспотребнадзор зафиксировал пятикратный рост числа грубых нарушений прав потребителей.

Инициативу ОПИ также готов рассмотреть Банк России, заявил регулятор изданию.

Эрдни Кагалтынов