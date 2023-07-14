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Директор дворца спорта «Нагорный» арестован за взятку

В Нижнем Новгороде по решению Московского районного суда арестован директор дворца спорта «Нагорный» Вадим Козлов. Как сообщает из зала суда корреспондент «Ъ-Приволжье», его подозревают в получении крупной взятки в 2020 году.

В то время Вадим Козлов работал заместителем начальника исправительной колонии №5. По версии следствия, деньги он получил за неправомерное послабление режима.

Защита просила для Вадима Козлова домашний в доме его тещи в поселке Неклюдово. Но суд поддержал следствие и арестовал подозреваемого до 11 сентября на время расследования. В деле могут появиться дополнительные эпизоды, которые предъявят Вадиму Козлову вместе с получением взятки.

Роман Рыскаль

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