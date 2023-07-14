Суд рассмотрит дело банды, нападавшей на новосибирские букмекерские конторы

На рассмотрение Калининского райсуда Новосибирска поступило дело банды, нападавшей на пункты приема ставок букмекерской конторы АО «СпортБет». Об этом рассказали в пресс-службе суда.

По информации суда, преступная группа насчитывала 11 участников. Они распределялись на подразделения численностью от двух до шести человек. Члены группы приезжали в пункты приема ставок «СпортБет» и устраивали там настоящий разгром — крушили оборудование, ЖК-мониторы и телевизоры. 10 августа 2022 года во время одного из таких налетов создатель банды, угрожая уничтожением имущества, потребовал от сотрудника «СпортБет» предполагая, что тот является руководителем конторы, 3 млн руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело. По подсчетам правоохранителей, фирме был причинен ущерб на сумму 1,8 млн руб.

Перед судом предстанут трое участников банды, включая ее организатора. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), уничтожении имущества (ст. 167) и незаконном обороте оружия (ст. 222).

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Илья Николаев